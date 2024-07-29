في هذا الموعد.. انتهاء تصوير فيلم "روكي الغلابة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، تصوير فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، الذي من المقرر الانتهاء من تصويره بعد 4 أيام استعدادًا لطرحه في السينمات.



أبطال الفيلم والضيوف الشرف



الفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، ومحمد ثروت،كما يعتمد العمل على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعد حاليًا، ويجري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم وضيوفه بشكل رسمي، الفيلم من تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

أعمال سابقة لدنيا سمير غانم



آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما كان فيلم "تسليم أهالي"، الذي شاركت فيه إلى جانب هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، وأحمد فتحي. الفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

أعمال درامية سابقة



في الدراما التليفزيونية، كان آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل "جت سليمة"، الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق. يشاركها في البطولة كل من هالة فاخر، خالد الصاوي، سلوى خطاب، مايان السيد، محمد سلام، وسيد رجب. المسلسل من إخراج إسلام خيري.