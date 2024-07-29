نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هبة مجدي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هبة مجدي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس الأحد 28 يوليو عيد ميلادها، واحتفالها بعيد زواجها أول أمس السبت الموافق 27 يوليو.

حيث نشرت هبة مجدي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو به مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها، وعلقت عليه قائلة: "8 سنين حب وكفاح وتعب وفرح وأيام حلوة وأيام صعبة وعقبال باقي السنين اللي جايه ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظكم جميعًا".



آخر أعمال هبة مجدي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي هو مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل المداح- أسطورة الوادي والذي قدمت من خلاله شخصية رحاب وهى زوجة صابر الذي يجسد شخصيته الفنان حمادة هلال، وقدمت هبة مجدي شخصية رحاب بدلًا من الفنانة نسرين طافش التي قدمت نفس الدور في الجزء الأول من العمل، وقد حقق الجزء الرابع من مسلسل المداح الذي يحمل عنوان أسطورة الوادي نجاحا جماهيريا كبيرا كعادة سلسلة المداح وتصدرت معظم حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرضه طوال موسم شهر رمضان الكريم.

أبطال وصناع مسلسل "المداح 4"



وشارك في مسلسل المداح في موسمه الرابع عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، صفاء جلال، دياب، مي سليم، حنان يوسف، حمزة العيلي، أشرف ذكي، وآخرين والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.