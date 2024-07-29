نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية لأحمد رزق بعد عملية استئصال ورم في القولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع الفنان أحمد رزق، أمس لعملية استئصال ورم في القولون، وكشفت زوجته في تصريحات صحفية عن تطورات حالته الصحية، موضحة أن حالته الصحية جيدة ومن المقرر الخروج من المستشفى خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال أحمد رزق



يذكر أن آخر أعمال أحمد رزق كان مشاركته في مسلسل بيت الرفاعي والذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، وكان من بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، ومحمد لطفي، وعايدة رياض، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، صراعًا شرسًا بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث، والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعي أحمد فؤاد سليم، ويفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم، كما يفقد والدته التي تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.