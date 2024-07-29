في هذا الموعد.. طارق لطفي يبدأ تصويره مسلسله الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان طارق لطفي لبدء تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم منتصر القرش، الذي من المفترض أن يبدأ تصويره سبتمبر القادم.



أحداث مسلسل منتصر القرش

تدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج مورو.



آخر أعمال طارق لطفي السينمائية

يذكر أن آخر أعمال طارق لطفي فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري وشارك في العمل كل من طارق لطفي، نسرين طافش، محمد علي رزق، ميس حمدان، أحمد فهيم، رانيا منصور، وآخرين.

آخر أعمال طارق لطفي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال طارق لطفي مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في كل من زينة، باسم سمرة، مي كساب، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، مريم محمود الجندي، هدى الإتربي، زينب العبد، نهى عابدين، ميمي جمال، مؤمن نور، محمد التاجي وآخرين، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تعلن عن تقديمها جزء ثاني من المسلسل في رمضان 2025.