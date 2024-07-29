نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "إكس مراتي" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر فيلم “إكس مراتي” بطولة الفنان هشام ماجد، في تحقيق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي منذ طرحه في السينما، وهذا ما جعله يحتل المركز الأول ضمن قائمة الإيرادات اليومية، وبلغت إيراداته أمس نحو 2،238،873 جنيهًا.



أحداث فيلم إكس مراتي

ودارت أحداث فيلم إكس مراتي، حول دكتور نفساني يجسده الفنان هشام ماجد، ويدخل في صراع مع مجرم خارج من السجن وهو الفنان محمد ممدوح، بينما سحر تقارن بينهما من أجل اختيار شريكها وهي الفنانة أمينة خليل، وتدور القصة في إطار كوميدي.

أبطال فيلم إكس مراتي



وضم فيلم إكس مراتي مجموعة من الفنانين بجانب الفنان هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، ومن بينهم علي صبحي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، خالد كمال، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.