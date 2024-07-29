وزير الثقافة يقوم بزيارة مفاجئة للسيرك القومي و مسارح البالون والغد والسامر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 12:31 مساءً - أحمد فؤاد هنو: مصر تمتلك تاريخًا عريقًا من الفنون التي تؤرخ لتراثها ونحرص على تطويرها وتقديمها للأجيال القادمة بالشكل الأمثل

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية مفاجئة، شملت عددًا من المواقع الثقافية، وذلك في إطار جولاته التفقدية للمواقع الثقافية التابعة للوزارة، للوقوف على سير العمل، والمشكلات التي تواجه كل موقع على أرض الواقع، وخطط تطويرها.

بدأت الجولة بتفقد السيرك القومي بالعجوزة، حيث اطلع وزير الثقافة، على مناطق التدريب، ومخازن المعدات، وخيمة السيرك، واستمع لمقترحات بعض العاملين، وشدد على رفع المخلفات الموجودة في محيط السيرك، والاهتمام بنظافة الموقع ليكون واجهة ترفيهية تليق بتاريخ السيرك المصري العريق، وأكد أنه سيعاود زيارة السيرك، في وقت لاحق، للوقوف على ما تم تنفيذه من توجيهات.

أعقب ذلك زيارة "مسرح البالون"، حيث اطلع الوزير على آخر التحضيرات الجارية للأعمال الفنية المزمع عرضها في الفترة القادمة، كما تفقد مقرات "فرقة رضا للفنون الشعبية"، و"الفرقة القومية للفنون الشعبية"، موجهًا بضرورة رفع كفاءة أرضية قاعة تدريب الفرقة القومية، إضافة إلى سرعة إدراج قاعة التدريب الخاصة بفرقة رضا، ضمن خطط الوزارة للتطوير ورفع الكفاءة، مع إيجاد بديل مناسب للتدريب، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدًا على أهمية الفرقتين، مثمنًا جهودهما في الحفاظ على إحدى مفردات التراث الثقافي المصري.

وكذلك تضمنت الجولة زيارة "قاعة صلاح جاهين"، حيث التقى الوزير بعدد من الفنانين الشباب، واستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العمل الفني والثقافي.

واختتم الوزير جولته بزيارة "مسرح الغد"، التابع للبيت الفني للمسرح، و"مسرح السامر"، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وأشاد بتجهيزات المسرحين

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في نهاية الجولة، على أهمية دعم وتطوير قطاع السيرك، والفنون الشعبية والاستعراضية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا من الفنون الشعبية التي تؤرخ لتراث مصر، وشدد الوزير على ضرورة تطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية، مع الاهتمام بالصيانة الدورية، وتوفير بيئة عمل مناسبة للفنانين، مع ضرورة رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أحدث الأساليب.

كما أكد على أهمية دعم المبدعين الشباب، وتشجيعهم على الإبداع، والعمل على تنويع العروض والأنشطة الثقافية المقدمة للجمهور، والحفاظ على استدامة التراث الثقافي المصري، وتطويره وتقديمه للأجيال القادمة".