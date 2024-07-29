نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال: “لو حد ضربني غصب عنه استحالة أضربه” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عمر كمال خلال تصريحاته التلفزيونية عن حياته الشخصية والفنية، بالإضافة إلى الحديث عن علاقته بوالدته.



معاناة عمر كمال قبل الشهرة

وقال:"أنا خريج صنايع،وفي كلمات فى أغاني المهرجانات مش كويسة،تعبت وقاعد 30 سنة بشتغل ودورى جالى وعمرى ما بصيت لحد خالص، وأحنا ثلاث أولاد وبنت، وبعد وفاة والدى كل واحد راح يشتغل فى سكته وأمي بتحبني وتدعيلي".





عمر كمال يثير الجدل وما علاقة الزواج العرفي

وأكد عمر كمال على أن حظه سيئ في الارتباط، قائلًا: "حظى وحش فى الارتباط، وأمي عمرها ما عرضت عليا عروسة،و حبيت مرتين ومنجحتش وانتهت كل القصص عادي.. والزواج العرفي كويس والعلاقات على النت كتير".



وأوضح أنه يتمنى الزواج ولكن بشرط عدم الإنجاب، مُعلقًا:" أنا عايز أتجوز بس ميكونش عندي عيال،والخلفة مسئولية تقيلة ووجع قلب ومش هعرف أربي ولا هكون أب حنين وهبوظ الولد ".



وأشار:" كل فترة لازم أزور الطبيب النفسي وأفضي كل اللي جوايا، السنة اللي فاتت مكنتش كويس ولا في أحسن حالاتي لكن السنة دي أفضل".

وواصل:"مفيش حد في الحياة يضرب حد من الجمهور بالقلم،ولو حد ضربني غصبن عنه استحالة أضربه،وكل فترة لازم أزور الطبيب النفسي وأفضي كل اللي جوايا، السنة اللي فاتت مكنتش كويس ولا في أحسن حالاتي لكن السنة دي أفضل".



واختتم:" حمو بيكا لازم يمثل لأنه شبه طلعت زكريا، ولكن أنا دمى واقف ومش مقبول في السينما".



آخر أعمال عمر كمال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمر كمال، أغنية قطر جيلك لـ عمر كمال وحسن شاكوش، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

