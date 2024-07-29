نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر أحمد تغازل زوجها في أحدث ظهور لهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها وجمهورها بصورة تجمعها بزوجها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "خير من أحببت، وخير من سأحب، وخير الحياة بأكملها".

أحدث أعمال هاجر أحمد



ويعرض حاليًا لهاجر أحمد في دور العرض السينمائية فيلم "أهل الكهف"، والفيلم يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.



أحداث فيلم أهل الكهف



تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.