آمال ماهر تشارك متابعينها بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها خلال حفلها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 03:31 مساءً - شاركت الفنانة آمال ماهر متابعينها بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها من حفلها الاخير بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وظهرت آمال ماهر بلوك كاجوال،اثناء بروفات حفلها بالمملكة العربية السعودية، والذي يقام علي مسرح عبادي جوهر تحت شعار ليلة الاحلام ، وظهرت بميك اب بسيط يبرز جمال ملامحها.

شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا للاستمتاع بمعزوفات عمر خيرت الشهيرة، وصوت آمال ماهر في القسم الثاني من الليلة.