حمزة نمرة يكشف عن موقفه من دخوله عالم التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المطرب حمزة نمرة عن موقفه بشأن دخوله عالم التمثيل، مشيرًا إلى أن التمثيل مهنة وصنعة تحتاج إلى الإتقان، وكشف هذا الأمر من خلال تصريحات تلفزيونية قائلًا: "متخوف من التمثيل وعايز أركز أكتر على الموسيقى والغناء".

وتطرق في حديثه إلى سبب قبوله غناء تتر مسلسل "سر إلهي" قائلا: "المسلسل كان جيّدا وهو من بطولة الفنانة روجينا، وتشرفت بتقديم أغنية التتر؛ فقد كنت في السابق متخوفًا من دخول هذا المجال لأنني أردت أن أقدم فيه شيئًا مختلفًا، ومسلسل سر إلهي حقق حلمي بأن يكون بداية جيدة لدخول عالم أغاني المسلسلات".

أحدث حفلات حمزة نمرة

ويستعد الفنان حمزة نمرة، لإحياء حفل غنائي،برفقة الفنانة سعاد ماسي، وفرقة مسار إجباري، وذلك يوم 19 من أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2024.

آخر أعمال حمزة نمرة



ويذكر أن آخر أعمال الفنان حمزة نمرة أغنية" يا سفينة"، والتي احتلت المركز الثالث على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بنسب مشاهدة مرتفعة في أقل من 24 ساعة من طرحها.



تفاصيل أغنية "يا سفينة"



والأغنية من كلمات محمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، توزيع، وميكساج كريم عبد الوهاب، وجيتار مصطفي أصلان، ناي وكولة محمد عاطف.



تتر مسلسل "سر إلهي"



والجدير بالذكر أن الفنان حمزة نمرة، قام بغناء تتر مسلسل "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "سر إلهي"



شارك في بطولة مسلسل "سر إلهي" عدد كبير من النجوم أبرزهم: روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.



