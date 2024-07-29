نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية علاء مرسي في مسلسل "إش إش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان علاء مرسي، حاليًا في مسلسل "إش إش"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، ويجسد خلال الأحداث شخصية متعهد أفراح.

أبطال مسلسل إش إش

وتؤدي مي عمر دور راقصة في هذا المسلسل المكون من 30 حلقة، ويشاركها في بطولته ماجد المصري، طارق النهري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، ومحمد الشرنوبي.

آخر أعمال علاء مرسي

يذكر أن آخر أعمال علاء مرسي مسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، حيث يخوض رحلة هروب طويلة خلال شخصية شاب يدعى على صالح المعداوي الشهير بـ«كوبرا» الذي يخرج من السجن ويأمل في بداية حياة جديدة ولكنه يجد مُعلمه السابق في عالم الجريمة «شيخون» يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مُدن للإختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملًا في إثبات براءته.