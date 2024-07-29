مهرجان العلمين الجديدة يحتفي بموسيقى بليغ حمدي مع الفرقة المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يوليو حفل موسيقي مميز تقدمه فرقة المصريين للموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يخصص الحفل للاحتفاء بموسيقى الموسيقار الكبير بليغ حمدي، الذي ترك بصمة عميقة في وجدان الجمهور العربي.

باقة مميزة من ألحان بليغ حمدي

تقدم الفرقة مجموعة مميزة من أشهر ألحان بليغ حمدي، والتي تشمل: "التوبة"، "سواح"، "جانا الهوى"، "مالي"، "على الربابة"، "خسارة"، "زي العسل"، "على حسب وداد"، "الطير المسافر"، و"عدوية". تعكس هذه الألحان التراث الموسيقي الغني الذي قدمه بليغ حمدي، والذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور.

الفرقة المصرية للموسيقى العربية: تاريخ وإنجازات

تُعتبر الفرقة المصرية للموسيقى العربية هي الفرقة المركزية للموسيقى العربية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وقد تأسست في التسعينات.

يقود الفرقة الدكتور المايسترو مازن دراز، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. قدمت الفرقة العديد من الحفلات الوطنية الهامة، منها احتفالات عيد الشرطة وعيد تحرير سيناء واحتفال ذكرى ثورة 30 يونيو. كما قدمت سلسلة حفلات شهرية تكريمًا لكبار الفنانين، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب.

مشاركة الفرقة في المهرجانات الفنية

تشارك الفرقة المصرية للموسيقى العربية هذا العام في العديد من المهرجانات الفنية الهامة، مما يعكس التزامها بالمساهمة في نشر الثقافة الموسيقية العربية والحفاظ على التراث الموسيقى، تُعتبر مشاركتها في مهرجان العلمين الجديدة دليلًا على دورها الفاعل في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر.