مصطفى كامل يعلن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية "العيب عليا"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان مصطفى كامل، موعد طرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم "العيب عليا"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "كامل":"توكلنا على الله، الأغنية النهاردة الساعة 7 مساءا بإذن الله، العيب عليا كلمات وألحان مصطفى كامل، توزيع موسيقي Coolpix، وميكس وماستر أمير محروس، تسجيل أحمد جوده، صولو جيتار أحمد حسين، دعواتكم بالتوفيق بإذن الله ".

آخر أعمال مصطفى كامل

ويذكر أن آخر ألبومات مصطفى كامل، كان ألبوم "وجع قلبى"،وتضمن عدد من الأغانى التي حققت تجاح كبير منها "إتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة، وأغنية "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحهم تصدروا التريند وقتها، حيث قدمه بشكل جديد لجمهوره، ونال إشادات كثيرة عليه من الجمهور ومنها بالتوفيق يانجم واستمر يافنان





تفاصيل ألبوم "وجع قلبي"





ويذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.