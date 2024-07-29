سميرة سعيد تطرح أحدث أغانيها زن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 06:31 مساءً - طرحت الفنانة سميرة سعيد، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان زن، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي تيم، والرؤية الفنية لنضال هاني.

سمير سعيد تطرح أغنية زن

وتعود الفنانة سميرة سعيد بأغنية زن، إلى تقديم كلمات جريئة وغير مألوفة، وأثار عنوان الأغنية الجدل بسبب غرابته، قبل أن يستمع الجمهور إليها، وحرصت على ترويج الأغنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرحت برومو تشويقي للأغنية، معلقة عليها: زن قريبًا.

أعمال سميرة سعيد

يشار إلى أن سميرة سعيد طرحت هذا العام 3 أغاني قبل زن، وهم فن التغافل، وكان، وكداب، والأخيرة لاقت رواجًا ونجاحًا كبيرًا، وجاءت كلمات أغنية زن كما يلي:

كلمات أغنية زن

زن، صوت نازل زن، قالها وسابها ترن، باين قلبي اتجن، بايني حبيت، فن، دي صنعة وفن، أنه يجيبني وأحن، قلبي كده أتطمن، يا زين ما نقيت، حبيت، وبان عليا، وبان عليا، حبيت، وخد عينيا، وخد عينيا، بوجه عام ما فيش كلام، يا ناس غرام، وبالجرام لايق أوي عليا، ده من سلام بقيت بنام، وأقوم أوام، وأقول حرام تنامي يا عينيا، بوجه عام ما فيش كلام، يا ناس غرام، وبالجرام لايق أوي عليا.

ده من سلام بقيت بنام، وأقوم أوام، وأقول حرام تنامي يا عينيا، زن، زن، زن، زن، صوت نازل زن، صعب يا ناس وسهون، سابلي دماغي تون، وشكلي حنيت، زن.