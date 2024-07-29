نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تكشف عن الأدوار التي أرهقتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة حنان مطاوع عن أدوارها الأقرب لقلبها، الأدوار التي أرهقتها، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج حد النجوم التي تقدمه شيريهان أبو الحسن ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وقالت: عملت أدوار كتير ليا علمت مع الناس، خاصة في وعود سخية وهذا المساء وصوت وصورة وحلاوة الدنيا.

وأضافت حنان مطاوع: دور رابحة في مسلسل دهشة كان مخيف وأرهقني لأنها شخصية قاسية وكانت كلها غل، كذلك نرمين في مسلسل ونوس، كانت عاملة لي حالة من الوسواس من كل شئ، وعملت تمارين بعدهم علشان أخرج من الحالة دي اللي كانت بتنال من سلامي شوية.

لهذا السبب حنان مطاوع تكتب وصيتها

سبق، قالت الفنانة حنان مطاوع خلال حلولها ضيفة فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة ON: "فترة مرضي كانت صعبة جدا، وشُخصت خطأ في البداية، وأمير زوجي انهار بسبب هذا التشخيص، فقد شخصت أنه ورم، ولكن عندما ذهبنا للطبيب شخص التشخيص المظبوط، وأنا بالمناسبة كنت قد كتبت وصيتي منذ صغري، ولكن وصيتي الآن كلها عن أماليا ابنتي، فأنا متمسكة بالحياة بسبب أماليا.

أحدث أعمال حنان مطاوع

ومن ناحية اخري، تعاقدت حنان مطاوع مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان تقاطع طرق، هو من ضمن أعمال الـ Off Season، تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل تحديد موعد انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وايضا تنتظر تحديد موعد عرض مسلسلها الجديد هابي هالوين، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، ومن تأليف وإخراج أحمد عبده.

اخر اعمال حنان مطاوع

وكان اخر اعمال حنان مطاوع هو مسلسل صوت وصورة، من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وايضا شاركت في مسلسل سره الباتع الذي جمعها بـ أحمد فهمي وأحمد السعدني ومن إخراج خالد يوسف، ومسلسل وعود سخية من بطولتها، والذي ضم سلوى خطاب، محمد رضوان، وصفاء الطوخي، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.