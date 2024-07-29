نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح يكشف سبب تسميته "تايسون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل محمد ممدوح ضيفًا على برنامج برنس الليالي، مع أمير صلاح الدين، والذى يُعرض علي اليوتيوب، وتحدث عن سبب تسميته تايسون من خلال مدرب رياضة البوكس الذى كان يتدرب معه، والذى أكد أن ممدوح يشبه الملاكم العالمي مايك تايسون، في أن نفس كل منهما قصير.

أحدث أعمال محمد ممدوح

ومن ناحية أخرى، يشارك ممدوح قريبًا في فيلم السادة الأفاضل، من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وهو فيلم بلاك كوميدي، وتجري الشركة المنتجة للعمل حاليًا ترشيح باقي النجوم المشاركين بجوار ممدوح في البطولة، ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل منتصف أكتوبر المقبل، وايضا يشارك بشخصية دكتور في فيلم روكي الغلابة، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

وأيضا يعرض له حاليا فيلم إكس مراتي، من نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويدور حول هشام ماجد الذي يقدم شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل، والتي تملك بيوتي سنتر ضمن الأحداث، فيما يقدم محمد ممدوح دور رد سجون وزوج أمينة السابق، والعمل من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، وأمينة خليل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوتاكا وخالد كمال ومصطفى غريب وعلي صبحي، والفيلم من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني وإنتاج أحمد يوسف.

آخر أعمال محمد ممدوح

وكان آخر أعمال محمد ممدوح هو فيلم أهل الكهف، والعمل يدور في إطار أكشن تشويقي، ومن نوعية الأعمال الملحمية التاريخية، ويتناول قصة أهل الكهف، وهو مأخوذ عن مسرحية لـ توفيق الحكيم، وهو من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، هاجر أحمد، صبري فواز، أحمد وفيق، أحمد بدير، رشوان توفيق، والراحل جميل برسوم، والعمل سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

وأيضا فيلم «شِقو» الأكشن بطريقة مختلفة تمامًا، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي، حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، وعدد آخر من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.