نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تعرض محمد ممدوح للتنمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد ممدوح خلال حلوله ضيفًا على برنامج برنس الليالي، مع أمير صلاح الدين، والذى يُعرض علي اليوتيوب، عن تعرضه للتنمر، وقال: تعرضت للتنمر كثيرًا بسبب صوتي ومخارج الحروف عندى، وهذا الشىء لا يهمني فهو من عند الله، ومخارج الألفاظ أقوم بعلاجها حتي الآن.

محمد ممدوح يعيد لقب غول تمثيل

أوضح ممدوح عن سبب لقب غول تمثيل الذي حصل عليه في الفترة الأخيرة، قائلًا: لم أتقيد بفكرة البطولة، بل ظللت انتقل بين مرحلتى البطولة والأدوار المساعدة المؤثرة في الأحداث.

أحدث أعمال محمد ممدوح

ومن ناحية أخرى، يشارك ممدوح قريبًا في فيلم السادة الأفاضل، من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وهو فيلم بلاك كوميدي، وتجري الشركة المنتجة للعمل حاليًا ترشيح باقي النجوم المشاركين بجوار ممدوح في البطولة، ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل منتصف أكتوبر المقبل، وايضا يشارك بشخصية دكتور في فيلم روكي الغلابة، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

آخر أعمال محمد ممدوح

وكان آخر أعمال محمد ممدوح هو فيلم إكس مراتي، من نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويدور حول هشام ماجد الذي يقدم شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل، والتي تملك بيوتي سنتر ضمن الأحداث، فيما يقدم محمد ممدوح دور رد سجون وزوج أمينة السابق.

وأيضا فيلم أهل الكهف، من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، هاجر أحمد، صبري فواز، أحمد وفيق، أحمد بدير، رشوان توفيق، والراحل جميل برسوم، والعمل سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

وايضا فيلم «شِقو» من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، وعدد آخر من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

وأيضا فيلم ولاد رزق 3، من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، محمد لطفي، وأحمد الرافعي، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، فيدرا، ورزان مغربي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.