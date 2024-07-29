أحمد كمال أبو رية: أمي ماجدة زكي بتخاف عليا وأسرتي لم تتدخل في قراراتي

القاهرة - محمد ابراهيم -

حل الفنان أحمد كمال أبو رية، ضيفا على برنامج سيبها دايرة مع زهرة رامي على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن مشاركته في عدد من المسلسلات الرمضانية الموسم الماضي.

وقال أحمد كمال أبو رية، إنه كان يصور مشاهده في عتبات البهجة والمداح في نفس الوقت، وكان يجد صعوبة كبيرة في توفيق المواعيد.

وأشار أحمد كمال أبو رية، إلى أن والدته الفنانة ماجدة زكي تتقن التمثيل وفي الوقت نفسه تشعر بالقلق عليه لرغبتها في أن يقدم أفضل أداء ممكن.

وتحدث أحمد كمال أبو رية عن والدته قائلا إنها في المنزل تتمتع بصفة الطيبة مثلما تظهر في المسلسلات موضحا: "شبه الأم المصرية وكوميديانة أكتر في البيت وبابا زيها وأكتر".

ووصف أحمد كمال أبو رية بأن والده كوميديان بدرجة كبيرة، ويستطيع تقليد أي دور أوشخصية بسهولة، مشيرا إلى أن أسرته الفنية لا تتدخل في اختيار أدوار له ويتركونه يأخذ مساره بنفسه.



وأكد على أن أسرته لم ترفض دخوله التمثيل، وفي الوقت نفسه لم تشجع أن يلتحق بالوسط الفني، بسبب الإرهاق الذي تتطلبه المهنة، ولكنهم لم يتدخلوا في قراره.