مي كساب تكشف عن أعمالها الفنية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت مي كساب عن أعمالها الفنية الجديدة وذلك خلال لقائها مع منى عبدالغني في برنامج حد النجوم، من العلمين والمذاع عبر قناة CBC.

أعمال قادمة لـ مي كساب

كشفت مي كساب عن أعمالها القادمة أنها ستقدم مسلسل عن كرة القدم النسائية، كما ستشارك في الموسم الخامس من مسلسل اللعبة، وفيلم جديد مع كوكبة من النجوم.

أحدث أغاني مي كساب

وكشفت مي كساب عن أحدث أعمالها الغنائية، وهي أغنية قطة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، مشيرة إلى انتهائها من تصوير الأغنية الأسبوع الماضي.

كلمات أغنية قطه

وتقول كلمات أغنيتها الجديدة: أنا مش عارفة أنا ليه ماسكة في واحد، أنا أصلا مش لو أنا غمضت عينيا مش هيحب ٣ عليا، معذور أصله مش قادر وعنده مرض من النوع النادر، كل ما تضحك واحدة في وشه يغمى عليه ونجيبله نشادر.

اخر أعمال مي كساب

وكان اخر اعمال مي كساب هو مسلسل العتاولة، الذي عرض في رمضان 2024 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

وأيضا مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

آخر أغاني مي كساب

وكان آخر أعمالها الغنائية اغنية تحمل اسم «بيقولوا قوية» من كلمات الشاعر الموهوب طارق علي ألحان وتوزيع الأستاذ إسلام رفعت منتج منفذ أستاذ، عاطف جمعه.

كلمات أغنية بيقولوا قوية

بيقولوا قوية وقادرة أعيش في الدنيا وأحارب

بيقولوا يا بختي واجهت ظروف قوّتني تجارب

بس الصورة الحقيقية اللي ماحدش بيشوفها

إن أنا غرقانة في بحر كبير مافيهوش ولا قارب

بيقولوا قوية وقادرة أعيش في الدنيا وأحارب

بيقولوا يا بختي واجهت ظروف قوّتني تجارب

بس الصورة الحقيقية اللي ماحدش بيشوفها

إن أنا غرقانة في بحر كبير مافيهوش ولا قارب

واللي إنتوا بتحكوا عليها خلاص الهم كسرها

وحياتها بقيت واصلة لدرجة ممكن تخسرها

وكإن الحزن في وسط الناس نشن واختارها

أيوة أنا من برة يبان وكإني قوية عنيدة

بس من جوة حقيقتي إن أنا مهزومة وحيدة

والواحدة ساعات بتخبي حاجات علشان منظرها

بيغر الشكل ساعات بس المرايات مكسورة

والناس بتشوف من برة يدوب جزء من الصورة

ده كثير الواحدة بتبقى من جوة الحزن قاتلها

والناس تسألها ترد تقول عايشة ومستورة

بيغر الشكل ساعات بس المرايات مكسورة

والناس بتشوف من برة يدوب جزء من الصورة

ده كثير الواحدة بتبقى من جوة الحزن قاتلها

والناس تسألها ترد تقول عايشة ومستورة

واللي إنتوا بتحكوا عليها خلاص الهم كسرها

وحياتها بقيت واصلة لدرجة ممكن تخسرها

وكإن الحزن في وسط الناس نشن واختارها

أيوة أنا من برة يبان وكإني قوية عنيدة

بس من جوة حقيقتي إن أنا مهزومة وحيدة

والواحدة ساعات بتخبي حاجات علشان منظرها

