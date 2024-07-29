نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرة آخرى.. بيومي فؤاد يتعرض لانتقادات لأذعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان بيومي فؤاد لانتقادات لاذعة مرة آخرى، بعد عرض برومو برنامجه الجديد «قهوة بيومي» في الكويت حيث طالب البعض في الكويت بإيقاف عرض البرنامج، حيث من المقرر عرض البرنامج يوم الجمعة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الكويت.

ووجه الإعلامي الكويتي داهم القحطاني، طلبًا لـ وزارة الإعلام الكويتية بوقف عرض برنامج «قهوة بيومي» الذي يقدمه الفنان بيومي فؤاد عبر شاشة تليفزيون الكويت.

وهاجم داهم القحطاني، بيومي فؤاد في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات X، ووصفه بالفنان المعروف بألفاظه الخارجة والإيحاءات الجنسية في أفلامه، وتحدث عن مقاطعة الجمهور له في مصر.

كما كشف داهم القحطاني أنه بدأ في اتخاذ إجراءات لوقف البرنامج الذي يبدأ عرضه الجمعة المقبلة، ومنها عريضة طالب الجمهور بالتوقيع عليها ليرفعها لرئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، والت ضمت ما يلي:

-مقدم البرنامج الممثل المصري بيومي فؤاد يشتهر بتقديم الأفلام التي تتضمن حوارات بذيئة وذات مدلولات جنسية هابطة وهذا ما تكشفه كثير من المقاطع المنتشره له في شبكات التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب ما لا يجعله صالحا لتقديم البرامج في التلفزيون.

- تلفزيون الكويت لديه تراث عريق فيما يتعلق بتقديم المحتوى المحافظ عبر مقدمي برامج ذوي خبرة واختصاص وهو الأمر الذي لا يتوفر في مقدم هذا البرنامج.

-تلفزيون الكويت يضم كفاءات كويتية عديدة من المذيعين والمذيعات الذين تتسابق القنوات العربية على التعاقد معهم، وهم أولى بتقديم البرامج من غيرهم من غير الكويتيين.



- هذا الممثل يعاني من مقاطعة شعبية لتمثيلياته وأفلامه في بلده الأم مصر، وهناك تذمر شعبي مصري من استقطابه في الكويت.

- العجز في الموازنة العامة يحتم عدم إهدار الأموال العامة في برنامج غير ضروري، ولا يتوقع أن يحقق إيرادات إعلانية بسبب الجدل الشعبي الكبير الذي ثار حوله.