أحمد السبكي: "الملحد" ظل عام في الرقابة وأضطررت لتصوير مشاهد أخرى

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المنتج أحمد السبكي، عن أزمة فيلم "الملحد"، عقب عرض البرومو الخاص بالعمل، موضحا أن سبب الهجوم يعود إلى مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى، فدائما ما نجد أشخاص يهاجمونه بشكل مستمر.



وتابع المنتج أحمد السبكي، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"أنا عاوز أسأل سؤال لو حد تاني كان كاتب الفيلم غير إبراهيم عيسى.. هل الفيلم كان هيتعرض للهجوم؟!.. اللي بيهاجموا دول معروفين ومش هنقول أساميهم، هما مش بيهاجموا الفيلم هما بيهاجموا المؤلف نفسه.. والعمل لا يهاجم الدين الإسلامي.. طيب يا جماعة ما تشوفوا الفيلم الأول وبعدين هاجموه".

وأضاف أحمد السبكي، أن بعض الأشخاص يهاجمون لمجرد اسم العمل، وكنت متوقع الهجوم على العمل بشكل كبير، متسائلا:"هل الفيلم يهاجم الدين"، والعمل مصرح رقابيًا وظل في رقابة المصنفات الفنية لمدة عام وتم حذف منه بعض مشاهد وأضفنا مشاهد أخرى وأضطررت إلى تصوير مشاهد للعمل مرة أخرى لكي ينال على إعجاب الجمهور.

وأشار أحمد السبكي، أن رسالة العمل به نصيحة كبيرة للشباب فالجميع سيشكرني وقت عرض الفيلم في السينمات وأيضا قدمت أعمال في إطار الأكشن، معقبا:"عملت أفلام هشك وبشك وبرضه الناس هاجمتني".

وأختتم أحمد السبكي، أن تصنيف العمل 16+ رقابيًا، أمر طبيعي فالشباب يبلغون ذلك العمر، وتصوير العمل لم يكن به أي صعوبة والفنانة صابرين قدمت دور مختلف عما قدمته سابقًا.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.