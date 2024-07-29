نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى حجاج يستعد لطرح أغنية "روح" بتوقيع هاني محروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم مصطفى حجاج لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم روح، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية وإنتاج هاني محروس، ومن المقررطرحها يوم الأربعاء على اليوتيوب، وتحمل عدد من المفاجئات، ويقدمها حجاج لجمهوره بشكل ولوك جديد.

وروج مصطفى حجاج للأغنية بفيديو علي صفحة التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا استنوا اغنيتي روح يوم الأربعاء الساعة 7 علي اليوتيوب وجميع منصات الموسيقى.

وطرح مؤخرًا كل من النجم مصطفى حجاج والنجم المغربى حاتم عمور أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف، وحققت نجاحاكبيرا.

وطرح قبلها النجم مصطفى حجاج أغنية جلد الذات من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وحققت نجاحا كبيرا، وتقول كلمات الأغنية: آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك.

آخر أعمال مصطفى حجاج

يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج والنجم المغربي حاتم عمور أغنية دويتو تحمل إسم "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف.

وتأتى الأغنية بعد نجاح المنتج هاني محروس ومصطفى حجاج في عدد من الأغاني السابقة، والذي يحرص على تقديمه بشكل مميز لجمهوره.

كلمات أغنية بنجيب القرش

ومن كلمات الأغنية: بترولوا علي اللي اخترعوا الرل

ده احنا العقدة تشوفنا بتتحل

ده انتوا الحفيظة واحنا الفهيمهة

يازباين احنا صحاب المحل

بنجيب القرش بس مايجيبناش القرش

ماتحطش راسك براسنا ماتنتحرش

بنجيب القرش بس مايجيبناش القرش

ده حضورنا امضي وبصمه ماتفاصلش

سيرتنا علي لسانكوا لبانه

واحنا الهيبه وسكوتنا حصانة

يامواتير ف الخردة وعطلانة

سابقين مش هنبص ورا