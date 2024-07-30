تنوع كبير لفعاليات أغسطس بمهرجان العلمين الجديدة.. أبرزها حفل الهضبة

القاهرة - محمد ابراهيم - رصدت ميرفت الميلجي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، آخر التطورات والفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة 2024، قائلة إنه من المقرر انطلاق العديد من الحفلات والفعاليات الهامة والمتتالية مع بداية شهر أغسطس، إذ يحيي الفنان رامي جال حفلا موسيقيا بالتزامن مع حفل الموسيقار عمر خيرت في نفس التوقيت، وذلك على مسرح «يو آرينا».

أبرز المسرحيات التي ستُقام على مدار شهر أغسطس

وأضافت المراسلة خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة إكسترا نيوز: «هناك العديد من المسرحيات التي ستُقام على مدار شهر أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين، مثل مسرحية الشهرة للمخرج خالد جلال، الذي يعتمد على الكوادر الشابة، فضلًا عن مسرحية السندباد للفنان كريم عبد العزيز ونيللي كريم»، مشيرة إلى أن الفنان عمرو دياب سيحيي حفلا غنائيا يوم 9 أغسطس.

تفاصيل الفعاليات

وأشارت إلى أن فعاليات مهرجان العلمين تختتم بحفل للفنان ويجز، لافتة إلى التنوع الكبير في الذوق الفني الذي يقدمه مهرجان العلمين بنسخته الثانية، فالطفل نفسه لم يُنس خلال فعاليات مهرجان العلمين، إذ جرى استحداث مهرجان نبتة الخاص بالأطفال في النسخة الثانية من مهرجان العلمين.