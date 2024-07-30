نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البت بتاعت الشراشيب".. أبرز تصريحات سحر رامي عن بدايتها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سحر رامي أثناء حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، أن حياتها اليومية تبدأ من الساعة السادسة صباحًا ثم تتوجه بعد ذلك إلى النادي وتقوم ببعض التمارين وتعود بعد ذلك إلى المنزل، مُضيفة: "أنا ست بيت، وأقوم بتصميم ملابسي وهذه الأزياء من تصميمي".

تصريحات سحر رامي

وتحدثت عن بدايتها الفنية، قائلة:"أنا خريجة مسرح باليه، واذهب إلى تمارين رقص وزومبه وما غير ذلك ومن الممكن أن تستمر راقصة البالية حتي نهاية العمر، وبداية حياتي في التمثيل مع الأستاذ محمد صبحي في المسرح، حيث قدمت إعلان ونجح بشكل كبير وشاهدني حسين الامام وتزوجني، وأيضًا الأستاذ فؤاد المهندس اختارني لتقديم عمل فني " قسمتي “ وقال هاتولي البنت بتاعت إعلان الشراشيب وكل هذا بسبب نجاح الإعلان”.

كما كشفت خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن حياتها الخاصة والمهنية ومنها تخرجها من معهد الباليه، وعملها بالإعلانات، والمسرحيات التي قدمتها وأبرز الأدوار الدرامية والسينمائية التي قدمتها.

كما تحدثت عن أسباب انسحابها من مسرحية الزعيم وأبرز الذكريات مع الأستاذ فؤاد المهندس من خلال مسرحية "قسمتي " وسعيد صالح بمسرحية " كعبلون " وفوازير فطوطة مع الراحل سمير غانم، وعلاقتها بشقيقتها علا رامي ووالدها الفنان نهاد رامي، وماذا تعلمت منه وزوجها الفنان الراحل حسين الامام والعلاقة الرائعة بينهما ولحظات الوداع ووفاته في حضنها وهل قامت بإلغاء احتفالها بعيد ميلادها مدى الحياة ولم تتزوج بسبب وفاة حسين الإمام.

آخر أعمال سحر رامي

وكان آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها وهي مسلسل رحيم، الذي قام ببطولته النجم ياسر جلال، الراحل حسن حسني، توني ماهر، محمود عبد المغني، وآخرون من النجوم.