لهذا السبب.. محمد التاجي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان محمد التاجي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركته منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقد فيه واحدًا من أهم وأبرز الأعمال الفنية التي قدمت في مصر، وهو فيلم "الأرض"، مشيرًا إلى أن هذا العمل أسوأ ما قُدم في تاريخ السينما المصرية، وأن يوسف شاهين مخرج شوه سمعة مصر.

حيث كتب محمد التاجي: "عايز أتكلم عن حاجة اللي لما هتكلم عنها هعتبر نفسي حطيت إيدي في عش الدبابير، هتكلم عن فيلم الأرض اللي بيعتبروه أيقونة السينما المصرية، وأنا بعتبره من أسوأ ماقُدم في السينما المصرية، بسبب مشهد واحد احتواه الفيلم لبطلة الفيلم وصيفة (نجوى إبراهيم)، وهي بترمز في القصة للطهر والشرف والعفة بترمز لمصر، وفي هذا المشهد وصيفة تتحرش بطفل لم يتعدى السبع أو الثمان سنوات، وبشكل فج ومدعي العبقرية المخرج بينهي المشهد بالإيحاء للمشاهد وأن وصيفة أقامت العلاقة الأثمة مع هذا الطفل".

وأضاف قائلًا: "المشهد ده شوه يوسف شاهين صورة مصر، وصورة القضية التي يطرحها الفيلم والغريب أن التليفزيون المصري أياميها كان هو من يضع شروط وضوابط عمل نجوي إبراهيم لإنها موظفة فيه في السينما بمنعها من تصوير قبلات في الأفلام أو أي مشاهد حميمية حتي لا تشوه صورة المذيعة المصرية، فكيف سمح التليفزيون بهذا المشهد ولا علشان الفيلم من إخراج من يدعي أنه إله السينما العربية مع إن كان عندنا أياميها مخرجين اعظم منه بكثير أمثال صلاح ابو سيف وكمال الشيخ وحسن الإمام وغيرهم، أنا بعتبر إن أعظم ماقدم وأخرج يوسف شاهين للسينما العربية، هما فيلمان الأول أنت حبيبي لشادية وفريد الأطرش وهند رستم والثاني بين إيديك لماجدة وشكري سرحان وعلوية جميل".

آخر أعمال محمد التاجي

ويذكر أن آخر أعمال محمد التاجي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

و شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم: أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

أحداث مسلسل "العتاولة"

ودارت أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد، يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.