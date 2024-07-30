فعاليات صيفية متنوعة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية للرواد ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

ورشة حكى الضباط الأحرار

تضمنت الفعاليات ورشة حكي بعنوان "الضباط الأحرار" تحدثت خلالها الفنانة هبة عبود عن أهداف ثورة 23 يوليو، مقدمة نبذة تعريفية عن السيرة الذاتية للضباط الأحرار، تلاها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "كنوز مصرية" والذي يتناول كفاح الشعب المصري على مر العصور.

ورش فنية

كما تضمنت الأنشطة المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ورشة تصميم لوحات ذات طابع وطني، ومسابقة ثقافية للرواد، بجانب تقديم بعض الأغاني والمقطوعات الموسيقية الوطنية خلال ورشة أساسيات الموسيقى تدريب المايسترو نصر الدين أحمد.

ورش فنية

من ناحية أخرى واصل القصر أنشطته المقدمة للأطفال ومنها ورشة أشغال فنية للفنانة نهال عصام، وأخرى لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، بجانب فقرة اكتشاف مواهب لذوي الهمم، وورشة الخط العربي، التي تضمنت شرحًا مفصلًا عن كيفية كتابة الحروف بالرقعة والنسخ، واختتم اليوم مع ورشة تعليم قواعد اللغة العربية تدريب محمد عبد الرحيم.

