أنغام تتصدر تريند يوتيوب بـ أغنية "هو أنت مين"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المطربة أنغام قوائم تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل إسم "هو أنت مين".

ونشرت أنغام كليب أغنية "هو أنت مين"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، واقتربت الأغنية من تحقيق 500 ألف مشاهدة، لذلك احتلت المركز الثالث في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا على يوتيوب.

أحدث أعمال أنغام

والجدير بالذكر أنه قد طرحت أنغام أغنية جديدة، مؤخرًا، ضمن ألبومها "تيجي نسيب" وتحمل الأغنية اسم "بقالك قلب" من كلمات أمير طعيمة وألحان رياض الهمشرى الذي رحل منذ 17 عاما، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

تفاصيل ألبوم "تيجي نسيب"

ويضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.، والشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.