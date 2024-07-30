نسمة محجوب تبهر جمهور الأوبرا بأغاني عربية وغربية ساحرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات مهرجانها الصيفى للموسيقى والغناء، مقدمة لجمهور الفن الراقي سهرة لا تُنسى مع الفنانة المبدعة نسمة محجوب على المسرح، المكشوف، وعلى صدى الأنغام الساحرة والإبداعات الموسيقية التي جمعت بين الشرق والغرب.

تألقت الفنانة نسمة محجوب بإطلالة مميزة مستعرضة قدرتها الفائقة على مزج ألوان الموسيقى المختلفة والتى ابهرت من خلالها جمهورها الكبير الذي حرص على الحضور بكثافة للإستمتاع بفنها الراقى .



أبرز أغاني نسمة محجوب

حيث أجادت فى تقديم مجموعة من أغانيها العربية المميزة مثل" يا محروسة، قلبي وحرة فيه، حبيتك، كل شمس، كفاية، الوقت يعدي، يا غاوي هروب، على طبيعتي،سهر الليالى، خصوصًا راجل، وتترات مسلسلات ليالي أوجيني، حب إخوات، عابر سبيل، وحلم".



بجانب أدائها المدهش لأغاني غربية باللغة الإنجليزية والفرنسية، منها "Desert Rose"، "Autumn Leaves"، "C’est la Vie"، "I Will Survive"، "Crazy Medley"، و"Je Suis Malade". لتأخذ الجمهور إلى عوالم من الجمال والرقى.



نبذة عن نسمة محجوب

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فني واسع.

مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء



ويضم مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي وبناء الإنسان ويقام في الفترة من 18 يوليو إلى 10 أغسطس بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.