بعد الرياض وجدة.. كريم عبد العزيز يحقق رقم قياسي جديد بمسرحيته "السندباد" في "أبها"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق النجم كريم عبد العزيز، رقم قياسي جديد بمسرحيته "السندباد" وذلك بعد عرضها في مدينة "أبها"، وجاء ذلك بعد نجاحاته الساحقة بالمسرحية في الرياض و"سيتي ووك" بجدة بـ المملكة العربية السعودية، حيث تصدرت التريند واحتلت المركز الأول على تويتر، عقب عرضها بساعات قليلة.

شعار “كامل العدد”

كما رفعت المسرحية ليلة أمس في "أبها" عرض شعار "كامل العدد"، وامتلأت قاعة العرض بالجمهور السعودي الذي أعرب عن إعجابه الشديد بالمسرحية وبأداء الممثلين.

عرض مسرحية "السندباد" لكريم عبد العزيز

في سياق آخر يتم عرض مسرحية "السندباد" لكريم عبد العزيز، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية بداية من يوم 8 أغسطس المقبل حتى 10 أغسطس، وجاء ذلك طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية «السندباد»

جدير بالذكر أن مسرحية «السندباد» من بطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، ويزو، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، إنتاج آلاء الغزالي،وإخراج أحمد الجندي.