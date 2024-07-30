نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي علاء: انتهيت من كتابة مسلسل الراكون منذ عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت السيناريست إنجي علاء إنه ا انتهت من كتابة مسلسل الراكون منذ عام واضافت: "استغرقت كتابة المسلسل مني عامين متتاليين ولا أعلم شيء عن تأجيله أو ميعاد عرضه وحاليا احضر لمسلسل آخر تشويقي إجتماعي".



آخر أعمال إنجي علاء

ويذكر أن آخر أعمال السيناريست إنجي علاء، كان مسلسل "بلا دليل "الذي تم عرضه عام 2019، و "كوفيد 25" و" روايات الأشقر مروان" و"قانون الكارما".

أبطال وصناع مسلسل "كوفيد 25"

وشارك في بطولة مسلسل "كوفيد 25" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وإسلام جمال، وقد اتسمت قصته بتناولها لأحداث فيروس كورونا ومزجها بين الخيال العلمي والواقع، وتم إخراج المسلسل من قبل أحمد نادر وإنتاج تامر مرسي.

تفاصيل مسلسل "الراكون"

ومسلسل “الراكون” بطولة يوسف الشريف وتأليف إنجي علاء وإخراج محمد العدل.