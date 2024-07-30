نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. زواج بشرى وخالد محمود حميدة بالساحل الشمالى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة بشرى غدا لحفل زفافها على خالد نجل الفنان محمود حميدة، الحفل بسيط يقتصر على العائلة والأصدقاء فى الساحل الشمالى.

قصة زواج بشرى من نجل محمود حميدة

وفي وقت سابق، كشفت بشرى أنها تعيش في قصة حب بالفترة الحالية خلال لقاء تلفزيوني لها، حيث بدأت قصة الحب بين الثنائي منذ سنة بينهما وكانت المعرفة سطحية ومن ثم تعاونا في مشروع رقمنة الأرشيف الفني عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن ثم ازدادت العلاقة بينهما.

تفاصيل حفل زفاف بشرى

ووجهت بشرى دعوة زفافها لعدد كبير من زملائها داخل الوسط الفني، والذين بدأوا في التوافد إلى الساحل الشمالي بداية من اليوم الثلاثاء، ومن المقرر ان يبدأ بعد السادسة مساء حتى فجر اليوم التالي، في أحد الأماكن الشهيرة المطلة على البحر، ولن يتقيد المعازيم بارتداء الملابس الرسمية، ولكن ستكون الملابس كاجوال للحضور.

أحدث أعمال بشرى

ومن ناحية أخرى، طرحت بشرى أغنيتها الجديده التي تحمل اسم “بينى وبينك كلمة”، والاغنية من كلمات محمد إبراهيم ورؤية فنية سيف عريبى وتوزيع وميكس وماستر عبدالله هميم وألحان عبد الله هميم، وتعكف بشرى حاليا، على استكمال ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «حتة تالتة»، كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل.

آخر أعمال النجمة بشرى

وكان آخر أعمال النجمة بشرى هو مسلسل "طبيبة شرعية" الذي عرض علي شاشة قناة المحور و"stc"، وتصدر المسلسل التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض اولي حلقاته، وحقق انتشارا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي، المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وايضا شاركت في فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة الفنان مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.