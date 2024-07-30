نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ سارة سلامة من حمام السباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة جديده لها من حمام السباحة.

أحدث ظهور لـ سارة سلامة

وأطلت سارة سلامة بإطلالة مثيرة، من داخل حمام السباحة، مرتديه مايوه من اللون الاسود، ومكياج بسيط يبرز جمال ملامحها، ولاقت علي إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

آخر أعمال سارة سلامة

كان آخر أعمال الفنانة سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجمهور، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

أحمد سلامة يتحدث عن ابنته

سبق، تحدَّث الفنان أحمد سلامة في تصريحات لبرنامج «حواديت الناس» مع الإعلاميةيمنى بدراوي، عن علاقته بأبنائه، قائلا إنه أنجب 7 فتيات وولدين وجميعهم قريبون منه، كما تحدث عن ابنته الفنانة سارة سلامة، قال: «سارة لو ركزت في التمثيل هتكون من أهم الممثلات، تأخذ الأمور ببساطة عكس ما يعتقده البعض، وأنه لم يندم مطلقا على دخولها مجال الفن، لافتا إلى أن الهجوم عليها بسبب الهوت شورت لم يكن هذا حسب رغبتها، سارة واخدة مني كل طباعي، ونصيحتي ليها دائما تختار الدور الصح، أنا عندي 7 بنات وولدين وكلهم حبابيي أوي البنات حبيبة أبوهم أما الولاد كأنهم تلاجة معدية في البيت، منار وزينب وسارة بيمثلوا، وكريم كنت هظلمه لو كان مثل لأنه مبرمج كمبيوتر وأنا في التمثيل مبجاملش».

أحدث أعمال سارة سلامة

ويذكر أن الفنانة سارة سلامة قد انتهت من تصوير دورها في فيلم «خلي بالك من اللي جاي» الذي تشارك في بطولته إلى جانب رانيا يوسف ومجدي كامل وأحمد سلامة وعدد آخر من الفنانين وإخراج عادل الأعصر، وتجسد من خلاله شخصية نصابة واثقة من نفسها تقع في صراعات مع أبطال العمل، ومن المقرر طرح الفيلم خلال الأيام المقبلة.