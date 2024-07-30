بشرى تدخل عش الزوجية غدا في الساحل الشمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:32 مساءً - تحتفل النجمة بشرى غدا الأربعاء بحفل زفافها على خالد محمود حميدة.

وأكدت النجمة بشرى أن حفل الزفاف بسيط يقتصر على العائلة والأصدقاء فقط وسيقام فى الساحل الشمالى.

وكانت طرحت النجمة بشرى أغنية جديدة بعنوان "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية من كلمات محمد ابراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

وتعكف بشرى حاليا علي استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوي الإنتاج والتمثيل أيضا.

طبيبة شرعية

وعرض مؤخرا لـ بشرى مسلسل "طبيبة شرعية" علي شاشة قناة المحور و "stc"، وتصدر المسلسل التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض اولي حلقاته، وحقق انتشارا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وكان آخر أعمال النجمة بشرى فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تدور قصة فيلم "أولاد حريم كريم" حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.