حسين زين يشارك بفعالية التبادلات الثقافية للاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تعاون البنّاء ومثمر فب مختلف المجالات الثقافية والإعلامية مع مؤسسات إعلامية صينية، ذات خبرات متميزة ومهنية واحترافية عالية، تهدف إلى التعرّف على الحضارة والثقافة العريقة للشعبين الكبيرين مصر والصين.

وقال في بيان له، إنه في إطار توجّهات الدولة المصرية بتفعيل التعاون، وتعزيز الشراكه مع جمهورية الصين الشعبية، في مختلف المجالات، فإن هناك تنسيق وتواصل مستمر لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة الصين للإعلام، في مختلف المجالات الإعلامية والثقافية، بما يحقق مردودًا ثقافيًا وإعلاميًا واقتصاديًا متميزًا.

جاء ذلك اليوم خلال مشاركته في فعاليه التبادلات الثقافية، للاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية، والتي نظّمتها مجموعة الصين للإعلام برئاسة/ شن هاي شيونغ؛ للتباحث حول تعميق التعاون في مجال التبادل الثقافي، وتوثيق أواصر التعاون في مختلف المجالات الإعلامية والثقافية.

كما حضر الفعّاليات وزير السياحة شريف فتحي، وبحضور مساعد وزير الخارجية المصري، وبحضور سفير جمهورية الصين بمصر.

وقال حسين زين، إن إقامة تلك الفعّاليات يعزز من العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات الثقافية والإعلامية.

وأضاف: “نرحّب دائمًا بكافة الخطوات التي من شأنها دعم وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون المشترك، بين الوطنية للإعلام ومجموعة الصين للإعلام”.

وتوجّه حسين زين بالتحية والتقدير، لرئيس مجموعة الصين، شن هاي شيونغ، لدعوته لحضور هذه الفعّال الهامة للتبادلات الثقافية، والاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية، مؤكدًا ضرورة السعي بشكل متواصل لتنسيق كافة الجهود والسياسات، لإنتاج ثقافي ومعرفي، يعزز من العلاقات المصرية الصينية.