نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. دنيا المصري ضيفة نجمك مع يارا في أول ظهور إعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل النجمة دنيا المصري ضيفة على برنامج "نجمك مع يارا"، الذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد عبر قناة هي، في كل أربعاء من كل أسبوع.

وستكشف الفنانة دنيا المصري عن العديد من المفاجأت أثناء الحلقة وتكشف عن أسرار في حياتها الشخصية وستفاجائها الفنانة وفاء عامر بمداخلة هاتفية تتحدث فيها عن تعاونهما معًا.

آخر أعمال دنيا المصري



يذكر أن آخر أعمال دنيا المصري كان مشاركتها في مسلسل حق عرب الذي عرض في موسم رمضان الماضي عام 2024، العمل من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في مجموعة من الفنانين، أبرزهم: رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد عبد الله، وليد فواز، أحمد صيام، محمد علاء، كارولين عزمي، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، والعمل مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار شعبي أكشن ويعرض في موسم رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة ومنصة واتش إت.

وايضا شاركت مع النجم امير كرارة بمسلسل "بيت الرفاعي" وتم عرضه موسم دراما رمضان الماضي مع عدد كبير من نجوم الفن وهم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.