نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| كريم فهمي: "لم نستأنف تصوير مسلسل 220 يوم.. وعندي عدة مشاريع في الدراما والسينما" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم فهمي عن استعداده خلال الفترة المقبلة لتصوير مسلسل 220 يوم الذي يجمعه بالفنانة صبا مبارك، بعد فترة توقف والذي كان من المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني الماضي 2024، ولكن تم خروجه من السباق.

وقال الفنان كريم فهمي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنه يواصل التحضير في الفترة الحالية لمسلسل 220 يوم، دون أن يكشف عن مواعيد بدء تصويره، مؤكدًا أنهم لم يستأنفوا تصوير المسلسل.

وعن إمكانية مشاركته في دراما الأوف سيزون قال فهمي: "لسه بنحاول وبنحضر ولكن مواعيد العرض ليست بيدنا كفنانين، بل هي مسؤولية شركة الإنتاج".

الفنان كريم فهمي

وأوضح "فهمي" أن هناك العديد من المشاريع الدرامية والسينمائية التي يعمل عليها بالتوازي، قائلًا: "عندي عدة مشاريع دراما وسينما شغال عليهم ومحتاج دعواتكم".

أحداث مسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي حول الأسرة المصرية وكيفية تولي الآباء مسئولية تربية أبنائهم، ويسلط العمل الضوء على دور الأب في بناء الأسرة والحفاظ عليها في ظل التحديات الكثيرة في المجتمع والعقبات والمشاكل التي يتعرض لها.

أبطال مسلسل 220 يوم

يشارك في بطولة مسلسل 220 يوم، كريم فهمي، صبا مبارك، مايان السيد، والعمل من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي.

تفاصيل تعاون كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

وكان قد كشف الفنان كريم فهمي عن تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسرحية جديدة، من إخراج خالد جلال وبطولة محمد عبد الرحمن وإيمان السيد وبدرية طلبة، بعد تعاونه معها من قبل في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض في رمضان 2020.