فيديو.. بدرية طلبة في أحدث ظهور لها داخل حمام سباحة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة بدرية طلبة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، مقطع فيديو من داخل حمام السباحة.

بدرية طلبة في أحدث ظهور لها داخل حمام سباحة

وظهرت بدرية طلبة في الفيديو وهي تسبح داخل حمام السباحة بالساحل الشمالي مشبهة نفسها بالسباح العالمي عبداللطيف أبوهيف الملقب بـ «تمساح النيل»، وعلقت علي الفيديو:«بدارة أبوهيف تتألق عبر المحيطات».

بدرية طلبة تطلب طلب غريب من الفنادق

سبق، طلبت الفنانة بدرية طلبة من الفنادق تصغير حجم عبوات الجل، الموجودة داخل الحمامات النسائية، إذا أشارت إلى أن العبوات الصغيرة تستعين بها في تصوير مشاهدها، وشاركت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، قالت: ليه الفنادق غيرت مبدأها في إنها تكبر عبوات الشامبو والشاور جيل، إحنا عاوزين العبوات الصغيرة اللي بنسرقها ومتعودين ناخدها من الفندق ونستخدمها، ليه كده يا فنادق بتعقبونا ليه؟ رجعولنا العبوات الصغيرة عشان هعملكوا هاشتاج أطلب فيه عودتها عشان أعرف أسرقها، كنت باخدها معايا في التصوير بتنفعني بعد إذنكم رجعوها من تاني.

أحدث أعمال بدرية طلبة

ومن ناحية اخري، تنتظر بدرية طلبة عرض فيلم حمص وحلاوة، المقرر عرضه في دور العرض السينمائي قريبًا، وشارك في بطولة العمل كل من: محمود الليثي وبدرية طلبة مجموعة من مطربي الغناء الشعبي في مصر، ومنهم: أمينة، سامي مغاوري، أحمد صيام، حسام فارس، حسن الخلعي، عمر كمال، حسن شاكوش، والعمل من إخراج أحمد البدري.

آخر اعمال الفنانة بدرية

يذكر أن الفنانه بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، بفيلم «الملكة» من بطولة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي،باسم سمرة، انتصار، واخراج سامح عبدالعزيز.

أحداث فيلم الملكة

فيلم الملكة تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول هالة صدقي التي تقدم شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.