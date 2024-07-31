"العمل مصرح به رقابيًا".. هجوم كبير على فيلم الملحد قبل عرضه وأحمد السبكي يرد

أحمد جودة - القاهرة - "توقعت الهجوم والعمل مصرح به رقابيا".. هجوم كبير على فيلم الملحد قبل عرضه وأحمد السبكي يرد

بعد تأجيل طرحه لمدة عام أعلن المنتج أحمد السبكي في الأيام القليلة الماضية عن موعد طرح فيلم "الملحد" بالسينمات المصرية وهو الفيلم الأكثر إثارة للجدل والذي تمت مهاجمته قبل عرضه، حيث عبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن إستيائهم من العمل وفكرته وتداولوا منشورات عبر صفحاتهم تحث على مقاطعة الفيلم وعدم دخوله.

المنتج أحمد السبكي



أحمد السبكي يرد على مهاجمي فيلم الملحد

وفي ضوء ذلك خرج منتج الفيلم المنتج أحمد السبكي عن صمته ليرد على كل الشائعات والهجوم على فيلم الملحد، وجاء ذلك من خلال مداخلة هاتفية له من خلال برنامج "تفاصيل" الذي تقوم بتقديمه الإعلامية نهال طايل والذي يتم عرضه على شاشة "صدى البلد 2"، وقال المنتج أحمد السبكي عن الفيلم:

"بعض الأشخاص بيهاجموا لمجرد إسم العمل وأنه الكاتب إبراهيم عيسى وهما بيهاجموا إبراهيم عيسى لشخصه مش بيهاجموا الفيلم والفيلم فيه رسالة حلوة جدا للدين على فكرة واللي بيهاجموه بيهاجمهوه من غير ما يشوفوه طيب يا جماعة اتفرجوا على العمل بعد كده هاجموا براحتكم".

وتابع:

"كنت متوقع الهجوم على العمل بشكل كبير، والعمل مصرح به رقابيًا وقعد سنة تحت الرقابة وتم حذف منه بعض المشاهد وأضفنا مشاهد تانية والراجل مشكور خلاني صورت مشاهد تانية عشان يعدل السيناريو والفيلم فيه رسالة حلوة أوي للناس وللشباب والله العظيم تلاتة الناس هتشكرني أوي على الفيلم ولأول مرة بعمل فيلم الناس تشكرني عليه على فكرة".



قصة وطاقم عمل فيلم الملحد

ومن الجدير بالذكر أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.