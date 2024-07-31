الارشيف / فن ومشاهير

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان المسرح المصري (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/23
  • 2/23
  • 3/23
  • 4/23
  • 5/23
  • 6/23
  • 7/23
  • 8/23
  • 9/23
  • 10/23
  • 11/23
  • 12/23
  • 13/23
  • 14/23
  • 15/23
  • 16/23
  • 17/23
  • 18/23
  • 19/23
  • 20/23
  • 21/23
  • 22/23
  • 23/23


القاهرة - محمد ابراهيم - توافد منذ قليل عدد كبير  من نجوم الفن المصري والعربي، على الريد كاربت  في افتتاح مهرجان المسرح المصري بدورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وكان من أوائل الحضور الفنانين: فتوح أحمد، عبد العزيز مخيون، سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، لطفي لبيب، شهيرة، رانيا محمود ياسين، فاطمة الكاشف، أحمد فؤاد سليم، وفاء مكي،  عايدة رياض، محمد الصاوي، عزة لبيب، الكاتبة فاطمة ناعوت، وفاء الحكيم، سامح مجاهد، أحمد السلكاوي، خدوجة صبري، طارق النهري،المخرج عادل حسان، الدكتور سامح مهران،  محسن منصور،  لقاء سويدان، الدكتورة رانيا يحيى، خالد محمود،  ياسر عزت،  مادلين طبر،  حسن العدل،المخرجة عزة الحسيني، منال سلامة، مفيد عاشور،  هند عاكف،  المخرج أحمد السيد، ميريت الحريري، حمزة العيلي، والفنانة العراقية روكيان الوادي.

b640292dfb.jpg
d3b2be4ca1.jpg
0b59024d1c.jpg

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وينطلق المهرجان اليوم 30 يوليو، ويستمر  حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

539fe9d0d4.jpg
48009e68c3.jpg
65b96b2ebf.jpg
af7bdf3433.jpg
61ad6d3df1.jpg
db2ad792a8.jpg
26a85c5df3.jpg
61c5d85cb0.jpg
7887dba79d.jpg
d3d1ee4807.jpg
31df8d1c37.jpg
4f717474f6.jpg
30b347fac7.jpg
b3f9240a32.jpg
4b1b2f0ea5.jpg
f1bb3cb5df.jpg
92d23e1ba0.jpg
eeae6ca83b.jpg
53ae7b2b9e.jpg
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا