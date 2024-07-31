إيمان السيد تفوز بأفضل ممثلة كوميدية بمهرجان همسة للآداب والفنون.. وهكذا علقت ياسمين عبد العزيز



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز بتهنئة زميلتها الفنانة إيمان السيد، بعد مشاركة "إيمان السيد" جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" جائزة أحسن ممثلة كوميدي عن مسلسل إمبراطورية ميم بمهرجان همسه للآداب والفنون".



تعليقات الجمهور على منشور إيمان السيد

فورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، فيما علقت ياسمين عبد العزيز قائلة:مبروك يا حبيبتي، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إيمان السيد



والجدير بالذكر آخر أعمال إيمان السيد، هو مسلسل إمبراطورية ميم، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،

كما شاركت أيضا بمسلسل أشغال شقة الذي تم عرضه رمضان 2024، من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد على، مصطفي غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.