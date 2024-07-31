نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على علاقة سعيد صالح بالزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم الأربعاء 31 يوليو الذكرى الـ 84 على ميلاد النجم الكوميدي سعيد صالح، الذي لقب بفتى المسرح الذي فتن بالوقوف عليه وتمثيل الأدوار المختلفة بشكل مباشر أمام الجمهور،والذي تميز بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة، وحب الجمهور له في الوطن العربي، وتشكيله ثنائي منفرد مع الزعيم عادل إمام.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ سعيد صالح



نشأة سعيد صالح



ولد سعيد صالح في مركز أشمون بالمنوفية وحصل على ليسانس آداب عام 1960، بدأت حياة سعيد صالح الفنية من المدرسة حيث اكتشفه الفنان حسن يوسف الذي كان زميلًا له وأحد أعضاء مسرح المدرسة، فوجد حسن يوسف في سعيد صالح خفة الدم والشقاوة التي تجعله قادرًا على خطف قلوب الملايين من خلال التمثيل، وحينها قرر اصطحابه من يده وتقديم للفن من بوابة مسرح المدرسة.



شق الراحل سعيد صالح طريقه فكانت البداية من خلال مسرحية هاللو شلبي التي كانت أول بطولة له على المسرح. ثم بعد ذلك مسرحية مدرسة المشاغبين مع صديقه عادل إمام وعددًا من ألمع نجوم المسرح وهم أحمد زكي وهادي الجيار ويونس شلبي.



أبرز المحطات الفنية لـ الراحل سعيد صالح



قدم سعيد صالح الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة مثل أفلام إضراب الشحاتين وبلية ودماغه العالية والمشبوه ومهمة صعبة والواد محروس بتاع الوزير.

كما أنه قدم العديد من المسرحيات الناجحة أبرزها زقاق المدق ومدرسة المشاغبين وهاللو شلبي وتحت الصفر والعيال كبرت وكعبلون والطريق المسدود.



جمعت علاقة الصداقة القوية بين الفنانين سعيد صالح وعادل إمام منذ أن التقيا لأول مرة على مسرح الجامعة. ومنذ ذلك الحين، لم يفارق عادل إمام الفنان سعيد صالح مطلقًا حتى وفاته. واستطاعا الثنائي استثمار هذه العلاقة الوطيدة في الفن من خلال تقديم العديد من الأفلام الناجحة سويًا وأبرزهم أفلام سلام يا صاحبي وزهايمر والجردل والكنكة وأنا اللي قتلت الحنش.