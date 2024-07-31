نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري: بميل لـ غادة عبدالرازق عن سمية الخشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الفنانة عبير صبري، أن الجمهور يحب أن يشاهد المرأة الجميلة والتي تتمتع بقدر كبير من الإغراء، كما أن الحجاب صعب عليها للغاية فالسيدات سيفهمون ما تقوله.



وتابعت عبير صبري، خلال البرومو الخاص في برنامج "تابو"، الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر فضائية "دجلة"، "أنها تميل لموهبة الفنانة غادة عبدالرازق عن النجمة سمية الخشاب كما تفضل أن تمثل في الجنة.



وردت عبير صبري على الفيديو المثير للجدل الذي قال فيه الملحن عمرو مصطفى "عبير صبري بتقول من العين دي للعين دي.. في رمضان.. في رمضان؟!"، قائلة: "أنا شاورت كده وكده على كتفي لكن هو فسره بالأسلوب ده.. دي حاجه بتاعته".



كما سخرت عبير صبري من سؤال الإعلامي نزار الفارس عندما قال لها "تزوجتي زوجك بأي محكمة ولا عرفي"، لترد عليه بقول:"الله جبتها من فين دي".