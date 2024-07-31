” كنا معديين” لرامي صبري تتخطي 100 ألف مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 09:31 صباحاً - تخطت أحدث أغاني رامي صبري “كنا معديين” الـ 100 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، منذ طرحها فى الساعات القليلة الماضية.

وجاءت كلمات أغنية كنا معديين من تأليف عليم وألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتأتي الأغنية ضمن ألبوم “أنا جامد كدة كدة”.

كلمات أغنية كنا معديين

قولنا نشوفكوا حبة وإنتوا معيطين

ومش كويسين وتايهة بيكوا الدنيا بعد منا وخلصانين

كنا معديين

قولنا نشوفكوا تقولوا متأسفين

تقولوا ندمانين

بناخد فكرة لما سبتونا يعني روحتوا فين

جاهزين ؟

تسمعوا دلوقتي كتير

ماشين !

دا عشانكوا لغينا مشاوير

على فين ؟

دي القعدة هتحلى كمان

على مين ؟

دا احنا عملناها زمان

كنا معديين

قولنا نتأكد إنكوا مش تمام ونقفل الكلام

وتندهولنا عاملين إيه ومنردش السلام

كنا معديين

قولنا نشوف حقوقنا بس راحت لفين

وياترى جبهالنا مين

ونشوف بعينا حالكوا ومفعول السنين