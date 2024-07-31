إيناس عز الدين تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها بمهرجان المسرح القومي للمسرح المصري

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة إيناس عز الدين، أنظار جمهورها بإطلالة أنيقة خلال حضورها مهرجان المسرح القومي للمسرح المصري، الذي أقيم مؤخرًا من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

إطلالة إيناس عز الدين

ظهرت إيناس عز الدين بفستان طويل باللون نبيتي، مزين بالترتر والأحجار اللامعة، صممت الفستان بقصة شبه ضيقة تبرز مفاتن جسدها وتضفي عليها إطلالة أنيقة وملفتة.

استكملت إيناس إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، وماكياج هادئ يركز على تحديد ملامح وجهها. وارتدت أقراطًا طويلة لامعة تنسجم مع بريق الفستان.

علقت إيناس على إطلالتها قائلة:" المهرجان القومي للمسرح المصري دوره سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي مبروك للفنان محمد رياض رئيس المهرجان الدورة الـ 17".

وألقت مشاركة إيناس عز الدين في المهرجان إعجاب الحضور وأثنوا على أناقتها وأدائها المتميز على خشبة المسرح.



آخر أعمال إيناس عز الدين

يذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين هو مسلسل“توحة” بطولة علا غانم، دينا فؤاد، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار الحي الشعبي.

ومسلسل “ديفيليه” وتدور أحداثه في 10 حلقات، بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.