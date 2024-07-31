نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "إكس مراتي" لـ أمينة خليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم “إكس مراتي” بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أمينة خليل، في خطف قلوب الجماهير فور عرضه بشاشات السينما، وتصدره المركز الأول من بين الأفلام المعروضة.



إيرادات فيلم إكس مراتي



وبلغت إيرادات أمس الثلاثاء الموافق 30 يوليو، إيرادات نحو2،060،173 جنيهًِا ليصبح إجمالي إيراداته في الأسبوع الأول من عرضه 18،142،748 جنيهًا في شباك التذاكر.

قصة فيلم إكس مراتي



ودارت أحداث فيلم إكس مراتي حول دكتور نفساني يجسده الفنان هشام ماجد، ويدخل في صراع مع مجرم خارج من السجن وهو الفنان محمد ممدوح، بينما سحر تقارن بينهما من أجل اختيار شريكها وهي الفنانة أمينة خليل، وتدور القصة في إطار كوميدي.

أبطال فيلم إكس مراتي



وضم فيلم إكس مراتي مجموعة من الفنانين بجانب الفنان هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، ومن بينهم علي صبحي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، خالد كمال، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.

آخر أعمال أمينة خليل الدرامية

يذكر أن أمينة خليل شاركت في بطولة مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذي عُرض في السباق الرمضاني لهذا العام وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها، ودارت أحداث العمل في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة

آخر أعمال أمينة خليل السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة خليل فيلم شقو، والذي حاز على إعجاب الجمهور، وسيتم عمل جزء ثاني له.