تعرف على آخر التطورات الصحية لـ عيد أبو الحمد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عيد أبو الحمد عن تفاصيل حالته الصحية،خلال تصريحات صحفية له بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال عيد أبو الحمد أن حالته الصحية تحسنت، وصارت أفضل من السابق، مُعلقًا:" الحمد الله حالتي اتحسنت وبقيت أفضل من الأول، وبتابع مع الطبيب المعالج، وفي علاج للشريان في القلب همشي عليه شوية".

وأضاف: "بشكر الدكتور أشرف زكي ربنا يبارك له، هو ومنير مكرم، والفنان أيمن عزب على تواصلهم معي للاطمئنان على حالتي".

وتابع: "أشرف زكي كلمني، وقالي لو عايز تدخل المستشفى إحنا هنتكفل بمصاريف العلاج، ولكن رفضت لأن حالتي اتحسنت على العلاج الحمد الله، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا".

آخر أعمال عيد أبو الحمد



والجدير بالذكر أن آخر عمل شارك فيه الفنان عيد أبو الحمد، هو مسلسل الحشاشين، وتدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

أبطال مسلسل الحشاشين

العمل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، ومحمد رجب، وميرنا نور الدين، وفتحي عبد الوهاب، وسارة الشامي، ونور إيهاب، ونيقولا معوض، وعمر الشناوي، العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.