هيدي كرم تكشف عن تعاونها مع ليلى علوي في فيلم "جوازة توكسيك"

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة هيدي كرم عن تعاونها مع الفنانة ليلى علوي في فيلم "جوازة توكسيك" المعروض حاليًا في دور السينما.

وأعربت هيدي كرم في تصريحاتها عن سعادتها بالعمل مع ليلى علوي مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذا ليس التعاون الأول بينهما حيث سبق لهما العمل سويًا في فيلم "الشنب".

تجربة ممتعة

وأضافت هيدي كرم: "أجواء العمل مع ليلى علوي ممتعة للغاية، فهي من الفنانات اللاتي يتمتعن بقدرات فنية كبيرة وتلتزم بعملها بشكل متميز. استمتعت كثيرًا بتجربة العمل في فيلم 'جوازة توكسيك'".

إطلالة جديدة على إنستجرام

شاركت هيدي كرم متابعيها على حسابها الشخصي في موقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها. أطلت فيها بفستان أنيق بتصميم "تايجر" مميز يعكس جمالها ورشاقتها.

أناقة وجاذبية

من الناحية الجمالية، اعتمدت هيدي كرم على الألوان الترابية الناعمة في مكياجها لإبراز جمال عيونها، واختارت أحمر شفاه ناعم يعزز من أنوثتها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، مما أكمل إطلالتها اللافتة والمميزة.

آخر أعمال هيدي كرم

يذكر أن هيدي كرم شاركت مؤخرا في مسلسل “ الوصفة السحرية” بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: شيري عادل، إسلام جمال، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مثير حول المشكلات الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح، الذي يلفت نظرها، فتفتحه لتجد عنوان سنة أولى زواج، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.