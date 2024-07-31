نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب عبدالواحد: سعيد بالتعاون مع أنغام.. ويوم صدور الألبوم عيد بالنسبة لي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الملحن الكبير إيهاب عبدالواحد عن سعادته بصدور ألبوم "تيجي نسيب" للفنانة أنغام، حيث تعاون معها في خمس أغانٍ من العيار الثقيل. وقال إن هذا هو أول تعاون بينه وبين صوت مصر أنغام في هذا العدد من الألحان، مشيرًا إلى أن المسؤولية كانت كبيرة ولكنه كان عند حسن الظن.

الأغاني الأقرب إلى قلبه

كشف إيهاب عبدالواحد عن أن جميع الأغاني الخمس لها مكانة خاصة في قلبه، ولكنه بدأ بأغنية "هقولك إيه" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وهي واحدة من الأغاني التي لحنها منذ فترة. تلتها أغنية "ماكنش وقته" وأغنيتا "خليك معاها" و"تيجي نسيب" من كلمات الفنان أكرم حسني، وأخيرًا أغنية "موافقة" التي لحنها حديثًا بالتعاون مع الشاعر مصطفى حدوته.

العمل مع أنغام: تحضر ورقي

صرح إيهاب عبدالواحد بأن التعاون مع أنغام كان في منتهى التحضر والرقي، مشيرًا إلى أنها فنانة راقية وملتزمة في اختيار الأغاني والكلمات بعناية. كما أشاد بإحساسها العالي وقدرتها على توصيل ألحانه وصوته للجمهور.

الإشادة بردود الفعل

عبّر إيهاب عبدالواحد عن تقديره لجمهور مصر والوطن العربي على ردود الفعل الإيجابية تجاه ألبوم "تيجي نسيب"، وقدم شكره للموزعين الموسيقيين المتميزين الذين شاركوا في الألبوم، مثل حسن الشافعي، نادر حمدي، مادي، محمد العشي، ومصطفى نجم.

مشروعات مستقبلية

واختتم إيهاب عبدالواحد تصريحاته بتهنئة أنغام وكل صناع ألبوم "تيجي نسيب". كما أشار إلى أعماله الأخيرة، منها أغنية "أنا مين أنا بابا" التي غناها بوسي ومسلم في فيلم "X مراتي"، وألحان فيلم "أولاد رزق 3".

يستعد أيضًا لطرح ألحان جديدة من خلال ألبوم الفنان أحمد سعد والفنانة الكبيرة أصالة، بالإضافة إلى تلحين تتر برنامج "بيت السعد" مع أحمد سعد وعمرو سعد.