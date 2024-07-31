نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أحمد سعد يهدي أغنيته الجديدة "سعودي وأسمر" للشعب السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "سعودي وأسمر" الليلة، تأتي هذه الأغنية كإهداء من أحمد سعد للشعب السعودي، بعد أن طرح مؤخرًا ديو ناجح مع الفنانة يسرا بعنوان "نغزة" والتي تصدرت التريند بعد يومين من طرحها.

الترويج عبر السوشيال ميديا

نشر أحمد سعد برومو أغنية "سعودي وأسمر" عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "فيديو كليب سعودي وأسمر النهاردة الساعة 7 على اليوتيوب وكل المنصات".

كما قدّم بعض الكلمات من الأغنية خلال حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات جولة المملكة، مؤكدًا إهداءه الأغنية للشعب السعودي.

توقعات بنجاح كبير

من المتوقع أن تحقق أغنية "سعودي وأسمر" أعلى نسب مشاهدة بعد طرحها الليلة عبر قناة أحمد سعد الرسمية على اليوتيوب.

وقد استطاع أحمد سعد أن يخطف الأنظار إليه خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تقديمه برنامج "بيت السعد" مع شقيقه عمرو سعد، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه على الإنستجرام وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

نجاح أغنية "نغزة"

أغنية "نغزة" من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وماستر عمرو الخضري، حققت شهرة واسعة بعد طرحها. تفاعل الجمهور معها بشكل كبير على السوشيال ميديا، وتصدرت التريند بعد يومين فقط من إصدارها.

برنامج "بيت السعد"

خاض أحمد سعد أول تجاربه في تقديم البرامج من خلال برنامج "بيت السعد" بالتعاون مع شقيقه عمرو سعد. حقق البرنامج شهرة واسعة بعد عرض أولى حلقاته، واستضاف العديد من النجوم مثل أحمد حلمي، إليسا، محمد هنيدي، ويسرا. ومن المقرر أن يستضيف البرنامج نجوم آخرين مثل مي عمر وأحمد السقا.

ظهور يسرا في البرنامج

حلت الفنانة يسرا ضيفة مؤخرًا على برنامج "بيت السعد"، حيث كشفت خلال الحلقة عن تفاصيل كثيرة لأول مرة عن حياتها الفنية والشخصية. كما قدمت ديو مع أحمد سعد من خلال أغنية "نغزة"، مما زاد من تفاعل الجمهور مع البرنامج والأغنية على حد سواء.