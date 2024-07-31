أمير عيد يطرح الفصل الأخير من ألبومه Roxi

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أمير عيد الفصل الثالث والأخير من ألبومه الجديد Roxi بعنوان "الدنيا هس"، ويتعاون أمير عيد في "الدنيا هس" مع سارة مول البلاد، وهي الأغنية الخامسة والفصل الأخير الذي يكتمل به ألبوم Roxi.



تفاصيل ألبوم Roxi لـ أمير عيد

وأصدر أمير عيد ألبوم Roxi بشكل منفرد وطرح أغانيه التي يصل عددها إلى 5 أغاني على فصول متسلسلة حيث يحكي كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، وكان أمير عيد قد طرح أول أغنيتين وهما الفصل الأول من الألبوم بعنوان "حاجات جوايا واسمك إيه"، ثم طرح الفصل الثاني وهو يتضمن أغنيتين بعنوان "حب تحت الإنشاء وناسي كل حاجة".





والألبوم له طابع فترة الخمسينات والستينات، ومن إنتاج شركة Sony Music Entertainment Middle East‏، وكان الجمهور قد تساءل عن ماهية العمل الفني الجديد الذي روج له "عيد" منذ أيام، وخمن أنه قد يكون ألبوم غنائي أو فيلم سينمائي، وبذلك يتضح أن Roxi أحدث ألبومات أمير الغنائية.

أمير عيد يروج لـ Roxi

يذكر أن أمير عيد كان قد روج لأحدث أعماله الفنية، بعنوان Roxi، وطرح "عيد" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر الترويجي للعمل، وظهر خلاله بإطلالة كلاسيكية قديمة مع ندى أبادير، وعلق: "Roxi

17-7-2024".



أمير عيد يثير الجدل بحذف جميع منشوراته على إنستجرام

وكان أمير عيد قد أثار تساؤلات جمهوره، بعدما حذف جميع منشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ثم طرح "عيد" مقطع فيديو واحد فقط، ويبدو وكأنه برومو تشويقي لمقابلة تليفزيونية في أحد البرامج الحوارية الأمريكية الكلاسيكية القديمة، ويظهر خلاله أمير بإطلالة وتصفيف شعر قديم، كما أن المقابلة بالأبيض والأسود، وعلق كاتبًا: "interview The Late Night Show".



أحدث حفلات أمير عيد

يشار إلى أن أمير عيد يحيي حفلا مع فريق كايروكي يوم 23 أغسطس المقبل على مسرح ارينا العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية والذي يستمر في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.